Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань - 8,1630/8,1690 грн/дол.

У середу, 21 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням падіння котирувань – 8,1630/8,1690 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2600/04, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4135/10,4230. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2756/58 (вівторок - 1,2781/83).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.