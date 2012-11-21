Fitch присвоїло єврооблігаціям України рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 рейтинг «B».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації мають купонну ставку 7,8%. Рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті. Прогноз за довгостроковим РДЕ - "Стабільний".

У Fitch нагадали, що агентство підтвердило рейтинги України 10 липня 2012.

На думку аналітиків "ІНГ Банк Україна", розміщення урядом України додаткового випуску єврооблігацій на 1,25 млрд дол. може мати позитивний вплив на стан платіжного балансу країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук 10 жовтня ц.р. заявила, що Мінфін до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і віддаватиме перевагу випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

Раніше, у вересні 2012 року, уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол.

Під час дорозміщення 19 вересня заявки на купівлю євробондів України подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Прибутковість дорозміщення паперів становила тоді 7,46%.

Після цього глава Національного банку України Сергій Арбузов сказав, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках капіталу відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень в обсязі 1-1,5 млрд дол.

Експерти вважають, що здійснення 19 листопаді випуску євробондів дозволяє уряду закрити на найближчий час першочергові потреби в коштах.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може зайняти на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні наступного року необхідно спрямувати близько 13,7 млрд дол. у порівнянні з 12 млрд дол. у поточному році.