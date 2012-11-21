Порошенко: кошти від випуску євробондів підуть на покриття дефіциту бюджету

Кошти, отримані від випуску 10-річних євробондів, підуть на погашення дефіциту державного бюджету.

Про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко в середу, 21 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Кошти підуть, зокрема, на погашення дефіциту бюджету - фінансування недоотриманих доходів бюджету», - сказав П.Порошенко

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з прибутковістю на рівні 7,8% річних. Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Первинний орієнтир прибутковості випуску знаходився в районі близько 8,0%.

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