Fitch присвоїло єврооблігаціям України на 1,25 млрд дол. рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. із погашенням 28 листопада 2022 р. рейтинг «B».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації мають купонну ставку 7,8%. Рейтинг облігацій знаходиться на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті. Прогноз по довгостроковому РДЕ – «Стабільний».

У Fitch нагадали, що агентство підтвердило рейтинги України 10 липня 2012 р.

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко в середу, 21 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, заявив, що кошти, отримані від випуску 10-річних євробондів, підуть на погашення дефіциту державного бюджету.

«Кошти підуть, зокрема, на погашення дефіциту бюджету - фінансування недоотриманих доходів бюджету», - сказав П.Порошенко.

***Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з прибутковістю на рівні 7,8% річних. Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Первинний орієнтир прибутковості випуску знаходився в районі близько 8,0%.