Світовий банк може погіршити прогноз щодо України за результатами року

Світовий банк може погіршити свій макроекономічний прогноз щодо України за результатами 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході третього українського інвестиційного форуму старший економіст Світового банку в Україні Руслан Піонтковський.

«Остаточні показники по завершенню цього року будуть дещо гіршими, ніж прогнозувалося кілька місяців тому», - зазначив він.

Водночас, за його словами, в листопаді-грудні цього року ситуація в українській економіці дещо покращиться, хоча, за його словами, йдеться про короткострокові коливання. За словами Р.Піонтковського, негативний вплив на українську економіку й надалі матиме негативна світова кон'юнктура, зокрема, зниження цін на сталь, високі ціни на імпортований російський газ, дефіцит бюджету «Нафтогазу України».

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Водночас СБ прогнозує прискорення зростання ВВП України в 2013 і 2014 рр. відповідно до 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також СБ знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. В 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.