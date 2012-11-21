Україна в трійці лідерів регіону за скороченням часу, витраченого на податкові процедури

Україна увійшла до трійки країн регіону, які за останні 8 років найбільш суттєво скоротили час виконання податкових зобов'язань.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби з посиланням на рейтинг Світового банку Paying Taxes-2013.

«Проведена в 2011 році податкова реформа в Україні, зокрема в частині запровадження системи електронного декларування, запровадження єдиного соціального внеску істотно скоротила час, необхідний на виконання норм податкового законодавства і дозволила знизити кількість податкових платежів для бізнесу», - цитує прес-служба слова експертів Світового банку.

Згідно з повідомленням прес-служби, експерти СБ відзначили скорочення тимчасових витрат на податкову звітність «до 491 годин з 657 годин у минулому році». До того ж самі експерти Державної податкової служби запевнили, що цей показник скорочуватиметься й далі, і за підсумками 2012 року становитиме 320-350 годин. Цьому сприятиме подальша гармонізація податкового і бухгалтерського обліку, запланований перехід до подачі заяв та реєстрації платника податків в електронному вигляді, впровадження Електронного кабінету платника податків, а також введення з 1 січня 2013 року єдиної річної звітності з податку на прибуток для платників, дохід яких не перевищує 10 млн грн.

У ДПСУ також зазначили, що згідно з дослідженням Світового банку, «загальна податкова ставка» в Україні у 2012 році скоротилася до 55,4% з 57,1% у 2011 році. У зв'язку з цим у ДПСУ звернули увагу, що з 1 січня 2013 року податок на прибуток буде скорочено до 19%, а з 2014 року буде скорочена ставка ПДВ - до 17%.

Показник «кількості платежів» в Україні, згідно з рейтингом СБ, скоротився до 28 платежів з 135 у 2011 році. До того ж середній світовий показник становить 27,2 платежів, а для країн Азії і Східної Європи - 30,4 платежів.

У ДПСУ звернули увагу, що висновки фахівців Світового банку будуть враховані при розробці програми лібералізації державної податкової політики. У зв'язку з цим у ДПСУ повідомили, що станом на 21 листопада органи Податкової служби провели 1500 тематичних заходів за участю громадськості, а до податкових органів надійшло понад 5000 пропозицій і зауважень щодо подальшого вдосконалення сфери оподаткування в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна посіла сто тридцять сьоме місце в проведеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій. Наша країна увійшла до першої трійки країн, які найзначніше поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею та Шрі-Ланкою). У листопаді іноземні інвестори, що працюють в Україні, висловили «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему серед основних бар'єрів на шляху покращення умов співпраці.