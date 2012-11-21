НБУ підтримує введення кримінальної відповідальності за "тіньові" операції з валютою

Національний банк України (НБУ) підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з готівковою валютою, вважаючи, що це сприятиме стабільності на валютному ринку.

«Це (тіньовий продаж готівкової валюти - УНІАН) вже буде не адміністративне правопорушення, а ухилення від сплати податків. Якщо ми говоримо про особливо великі суми - то це вже буде кримінальна відповідальність», - заявив глава комітету із запобігання недобросовісним валютним операціям НБУ Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті Нацбанку.