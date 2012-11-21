НБУ підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з валютою

Національний банк України (НБУ) підтримує введення кримінальної відповідальності за незаконні операції з готівковою валютою, вважаючи, що це допоможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

Про це заявив глава комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій Національного банку Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті Нацбанку.

«Це (тіньовий продаж готівкової валюти - УНІАН) вже буде не адміністративне правопорушення, а ухилення від сплати податків. Якщо ми говоримо про особливо великі суми, то це вже буде кримінальна відповідальність», - заявив Ю.Горшков.

Він також зазначив, що ситуація на валютному ринку в частині послаблення курсу гривні обумовлена ​​насамперед маніпуляціями настроєм населення з боку окремих гравців. Таким чином, до розхитування ситуації на валютному ринку доклало руку і саме населення.

«Ситуацію з курсом долара нагнітили штучно. Є низка людей, які хочуть на цьому заробити надприбуток і, по суті, втягнули всіх громадян України у цю піраміду. Але якщо у випадку з фінансовою пірамідою можна притягнути організаторів до відповідальності, то тут всі основні функції перекладено на саме населення», - підкреслив Ю.Горшков.

Крім того, за його словами, введення податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

«Введення податку, збору до Пенсійного фонду передусім спрямоване на операції з обміну валюти на гривню. Тобто основна причина і основна задумка введення цього збору полягає в тому, щоб виключити спекулятивний характер купівлі-продажу іноземної валюти. Операція передусім спрямована на те, щоб валюта купувалася людьми для природних потреб для виїзду за кордон, для оплати імпортних товарів і послуг, але ні в якому разі не для розхитування ситуації», - сказав представник Нацбанку.

Він зазначив, що і ринок, і населення вже втомилося від постійного розгойдування ситуації на валютному ринку певними гравцями, які отримують від цього вигоду.

«Банкіри говорять про те, що населення і ринок втомилися від спекуляцій, це не може тривати нескінченно, тому що вимиваються наші кошти, вимиваються наші резерви, резерви країни, тільки через те, що хтось хоче отримати надприбуток. Це не нормальна ситуація, і ми будемо з цим боротися», - запевнив Ю.Горшков.

За його словами, саме необхідність забезпечити стабільність на валютному ринку і викорінити спекуляції стали основною причиною створення Нацбанком комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій.

«Основна причина, по якій Національний банк вирішив створити такий комітет і втрутитися більш активно в ситуацію, яка спостерігається в даний момент на валютному ринку, в тому, що паніка, створена недобросовісними учасниками ринку, яких прийнято називати спекулянтами, вже перейшла певну межу, коли це можна було б регулювати якимись більш спокійними методами», - зазначив Ю.Горшков.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15-відсотковий збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін його набуття чинності, в разі прийняття, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15-відсоткового податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд даного законопроекту на невизначений термін.

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