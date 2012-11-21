Долар на міжбанку опустився нижче 8,15 грн

У середу, 21 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1630/8,1690, на 12:00 ціни впали - 8,1400/8,1490. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1350/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2600/04, на 12:00 ціни піднялися до 0,2602/06. До закриття ціни досягли максимуму - 0,2608/12. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2050 (-0,1315).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2765/1,2820, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4135/10,4230, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4010/10,4165. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли - 10,4100/10,4280.