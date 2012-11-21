Суму розрахунку готівкою обмежать

Національний банк України (НБУ) активно вивчає можливість введення обмежень по сумах розрахунків готівкою, заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Нацбанку Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті НБУ.

«Національний банк законом наділений правом вводити обмеження по сумах розрахунків готівкою. На даний момент Національний банк дуже активно вивчає можливість введення такої норми, проводиться зараз розрахунок суми», - сказав він.

За словами Ю.Горшкова, така норма вводиться для того, щоб «можна було відстежувати недобросовісних громадян, які не хочуть платити податки».

«У нас є комплекс заходів, у нас усі права, які ми можемо застосовувати до ринку для того, щоб повернути ситуацію в нормальну площину і для того, щоб перевести поступово всі розрахунки з готівкової форми в безготівкову», - підкреслив голова комітету НБУ.

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