Мінрегіон вважає необгрунтованими висновки Рахункової палати про нецільове використання коштів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вважає необгрунтованими висновки Рахункової палати про нецільове використання коштів міністерством.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіону.

«Оприлюднені Рахунковою палатою висновки не відповідають реальному стану справ, а значною мірою є суб'єктивною думкою аудиторів, не підтверджених документально», - йдеться у прес-релізі міністерства.

Як повідомили в прес-службі, про свою позицію міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк поінформував офіційним листом голову Рахункової палати України.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України провела аудит використання коштів Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і з'ясувала, що за 2011 рік та I півріччя 2012 року Міністерство отримало 2,7 млн ​​грн на обслуговування 12 автомобілів (при урядовому ліміті в 8 автомобілів), з яких сім використовувалися у приватних цілях співробітників.