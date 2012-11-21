Кабмін вирішив остаточно ліквідувати Держкомпідприємництва

Кабінет Міністрів України ініціює остаточну ліквідацію Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва і просить Верховну Раду виділити на ці цілі додатково 547,8 тис. грн з коштів, передбачених на проведення перепису населення. Про це сказано в законопроекті (№ 11444), оприлюдненому на офіційному сайті ВРУ.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його мета - «збільшити асигнування загального фонду Державного бюджету на 2012 рік на 547,8 млн грн за бюджетною програмою Мінекономрозвитку «Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі» для завершення процедури ліквідації Держкомпідприємництва за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень за програмою «Статистичні спостереження та переписи» у зв'язку з перенесенням термінів проведення перепису населення».

Як випливає з пояснювальної записки, витребувані кошти будуть спрямовані на виплату обов'язкових платежів по заробітній платі, на грошову допомогу в розмірі 10 окладів по виходу державних службовців на пенсію, на компенсацію невикористаних щорічних та додаткових відпусток при звільненні, а також на виплати за рішенням судів і за договорами цивільно-правового характеру.

Передбачається, що додаткових бюджетних асигнувань для виконання закону, у разі його прийняття, не буде потрібно. Як сказано в пояснювальній записці, йдеться про перерозподіл загального обсягу видатків Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Зокрема, даним документом передбачалася ліквідація Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. В кінці серпня 2011 року уряд запропонував створити Держслужбу з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, яка фактично взяла на себе функції комітету.