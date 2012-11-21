Продаж 50% валютної виручки допоможе забезпечити потреби ринку у валюті - НБУ

Введення обов'язкового продажу 50% валютної виручки дозволить повністю забезпечити потреби ринку у валюті, заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков, інтерв'ю якого розміщено на сайті Нацбанку.

«З сьогоднішнього дня набула чинності норма про обов'язковий продаж експортерами 50% валютної виручки. За нашими розрахунками цієї суми більш ніж достатньо, для того щоб забезпечити валютний ринок»,- сказав він.

При цьому Ю.Горшков підкреслив, що Нацбанк має намір активно боротися зі спекулятивними процесами на валютному ринку.

«Основні наші дії будуть спрямовані, передусім на те, щоб припинити недобросовісні операції, припинити спекуляції, припинити розпалювання паніки на валютному ринку, щоб захистити населення від недобросовісних дій деяких учасників ринку», - зазначив Горшков.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок 19 листопада НБУ скористався передбаченим законодавством правом і ввів обов'язковий продаж 50% валюти експортерами та паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами з 180 до 90 днів. Нацбанк України також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.