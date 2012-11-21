НБУ вивчає досвід Росії з прив'язки курсової політики до бівалютного кошика

Національний Банк України вивчає можливість прив'язки курсу гривні до бівалютного кошика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту НБУ з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Олександр Дубихвіст у ході «круглого столу» в середу.

«Поки що це лише на стадії обговорення. Ми розглядаємо цю можливість, і коли сформуються такі умови, то вже будемо це серйозно обговорювати – перехід до бівалютного кошика», – сказав О.Дубихвіст.

При цьому він зазначив, що Нацбанк спілкується з цього приводу з Центробанком Росії, який вже запровадив бівалютний кошик. При цьому в Нацбанку зазначають, що для його запровадження необхідно мати достатній рівень золотовалютних резервів.

*** Бівалютний кошик — операційний орієнтир курсової політики Центрального Банку Росії, запроваджений 1 лютого 2005 р. для визначення реального курсу рубля щодо основних валют: долара і євро. На момент запровадження бівалютний кошик складався з 0,1 євро і 0,9 долара США. Поточні значення встановлені 8 лютого 2007 року; бівалютний кошик складається з 0,45 євро і 0,55 долара США. Вартість бівалютного кошика складається таким чином: 0,45 × курс євро ЦБ + 0,55 × курс доллара ЦБ = вартість кошика в рублях.

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