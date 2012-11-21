Запровадження податку з продажу валюти активізує тіньовий ринок - Кінах

Введення податку в розмірі 15% з продажу валюти може призвести до активізації тіньового ринку валюти і посилить недовіру до банківської системи, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців України Анатолій Кінах.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

А.Кінах підкреслює, що представники бізнесу вітають те, що Верховна Рада не стала розглядати законопроект про введення такого збору, відправивши документ на доопрацювання.

«Ділове співтовариство вітає рішення парламенту не вводити податок з продажу валюти. Цілком очевидно, що це призвело б до серйозних фінансових і суспільно-політичних наслідків, до появи тіньового валютного ринку, поглибило б недовіру до банківської системи», - йдеться в коментарі.

А.Кінах і члени УСПП вважають, що введення податку з продажу валюти було б необдуманим кроком і допускати його згодом не можна.

«Варто зробити висновки, не допускати прийняття непродуманих рішень, які не мають техніко-економічних обґрунтувань, не пройшли суспільно-політичного аналізу з прорахунком всіх можливих наслідків", - підкреслює А.Кінах.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна рада відмовилася розглядати проект закону про введення 15% збору на операції від продажу іноземної валюти, і відправила документ на доопрацювання.

Довідка УНІАН. На поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін його набуття чинності, в разі прийняття, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім - 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві тут же звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку. При цьому директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила про те, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення. 20 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту на невизначений термін.

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