Fitch знизило рейтинг Кіпру ще на два щаблі, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Кіпру ще на два щаблі, що нижче спекулятивного рівня, - з ВВ + до ВВ-, прогноз залишився "негативний".

Fitch прийняло рішення про зниження рейтингу Кіпру через те, що погіршується макроекономічна ситуація в країні. Крім того, поки не ясно, фінансова допомога якого розміру може знадобитися найбільшим банкам Кіпру, які постраждали після масованого списання держоблігацій Греції.

На думку аналітиків агентства, фінансово-економічне становище Кіпру в середньостроковій перспективі ще більш ускладниться у зв'язку з тривалими переговорами уряду з міжнародними кредиторами про умови надання допомоги, передає РІА "Новости".

Крім того, аналітики агентства очікують, що рівень держборгу країни найближчим часом лише продовжить зростати і до 2014 року досягне максимальної позначки в 120% ВВП проти 71,1% у 2011 році. Підвищення рівня держборгу пов'язано, перш за все, зі значним вливанням капіталу в банківський сектор Кіпру. Трьом найбільшим банкам країни, за прогнозами агентства, потрібно принаймні ще 4 мільярди євро (або 22% ВВП країни), незважаючи на вже виділені Cyprus Popular Bank в поточному році 1,8 мільярда євро.

Як повідомляв УНІАН, агентство Moody's відправило рейтинг Кіпру на перегляд з перспективою зниження.

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