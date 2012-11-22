В Італії понад 400 мерів погрожують звільненням через скорочення фінансування регіонів

У Мілані мери понад 400 італійських міст провели багатогодинну акцію протесту проти передбачених у проекті бюджету країни на наступний рік заходів жорсткої економії.

Голови міст, серед яких мери Рима, Мілана, Турина і Венеції, вийшли на вулиці під час обговорення бюджету в парламенті і заявили, що підуть у відставку, якщо документ буде ухвалений в існуючому на даний момент варіанті, який передбачає скорочення держвидатків і зменшення фінансування областей і муніципалітетів.

Такий проект бюджету схвалила у жовтні Рада міністрів Італії. Передбачається, що заходи жорсткої економії дозволять відновити в країні економічну стабільність.

Однак, на думку голів італійських міст, з ухваленням цього документа муніципалітети опиняться на межі дефолту і не зможуть надавати громадянам необхідні послуги.

Ухвалення бюджету є однією з двох умов президента Італії Джорджо Наполітано, які парламентаріям необхідно виконати, перш ніж буде призначено дату наступних парламентських виборів. Друга умова стосується прийняття закону щодо реформи виборчого законодавства, пише Газета.RU.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою експертів, ВВП Італії скоротиться за підсумками поточного року на 2,3%, а в 2013 році скоротиться ще на 0,5%, незважаючи на ослаблення негативних імпульсів і помірне відновлення економічної активності у другому півріччі 2012 року.

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