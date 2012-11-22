Торги на міжбанку відкрилися на ТОМ'і зростанням котирувань
10:48, 22 листопада 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і триваючим падінням котирувань – 8,14200/8,1620 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2614/0,2620, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4565/10,4840. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,2844/1,2846 (середа — 1,2756/1,2758).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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