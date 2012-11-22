З урахуванням ситуації із Грецією в четвер падіння пари EUR/USD триватиме - Forex Club

На валютних торгах у четвер, 22 листопада, з урахуванням невизначеності ситуації з Грецією, за парою EUR/USD можливий відкат з первинною метою 1,2770, потім 1,2730 і 1,2680, прогнозують аналітиків FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, у пари GBP/USD інша ситуація. Великобританія не розвалюється і не обговорює по півроку нагальні питання. Протокол останнього засідання підтвердив, що навіть настрою на пом'якшення монетарної політики немає. Відповідно, у пари непоганий фундамент - навіть якщо почнеться розпродаж, вірогідний лише стриманий відкат через позначку 1,5920 до 1,5890.

Враховуючи позитивний настрій ринку і активність, з якою інвестори реагують на коментарі Сіндзо Абе, цілком можна чекати подальшого зміцнення USD/JPY. Особливо в умовах тонкого ринку. Головне, щоб лідер ЛДП давав хороше підживлення поточному оптимізму. По суті, до 83,00 сильних рівнів опору не спостерігається, тож наступні 50 пунктів можуть бути пройдені з легкістю.