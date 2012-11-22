У НБУ відзначають істотне збільшення продажу готівкової валюти

У Національному банку України заявляють, що в останні дні після оприлюднення, а також введення низки змін валютного регулювання обсяг продажу готівкової валюти істотно збільшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрія Горшков на прес-конференції в четвер.

«У порівнянні з минулим тижнем щоденний обсяг здачі валюти населенням збільшився на 50 з гаком відсотків», - сказав Ю.Горшков.

При цьому він зазначив, що Національний банк на сьогодні вважає достатнім рівень обов'язкового продажу експортної виручки і найближчим часом підвищувати його не має наміру.

«50% більш ніж достатньо для того, щоб задовольнити попит», - сказав Ю.Горшков.

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