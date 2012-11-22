Експерт: законопроект про 15% збір з продажу валюти - провокація влади

Колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України Ігор Уманський вважає, що проект закону про введення 15% збору з операцій з продажу іноземної валюти є провокацією влади, спрямованою на те, щоб люди здавали валютні накопичення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу, присвяченого перспективам української економіки.

“Я глибоко переконаний, що цей законопроект ніхто не збирався ухвалювати в принципі. Насправді це була провокація з боку влади, провокація дуже простого характеру, до неї, до речі, вдавалися не тільки в Україні, є світова практика. Суть її дуже проста: налякати на сьогоднішній день людей, які, за різними оцінками, мають приблизно 70 млрд доларів у кишенях, десь зберігають в трилітрових чи інших форматів банках”, - сказав І.Уманський.

На його думку, перспективою цих дій є бажання спровокувати населення продавати готівкову валюту.

“І ще ж не факт, що за ринковим курсом. До речі, їм потрібно було ще сказати, що це буде за офіційним курсом Національного банку, і тоді ефект був би повний”, - зазначив колишній в.о. міністра фінансів.

У зв'язку з цим він відзначив, що багато людей почали продавати валюту, і це привело до певного зміцнення гривні.

“Але на дуже короткий період. Я думаю, що люди зорієнтуються і дуже швидко зрозуміють, що їх банально обдурили”, - наголосив І.Уманський.

Також він відзначив, що в цілому адміністративні заходи зі зміцнення національної валюти можуть дати лише невеликий короткочасний ефект. Кажучи про подальшу долю цього законопроекту, експерт сказав: ”Підтримуватимуть цю інтригу певний час”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Проектом закону передбачено, що у разі його ухвалення він набуде чинності через 60 днів після офіційного обнародування.

15 листопада директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений час.

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