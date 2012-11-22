У НБУ наразі не знають, що буде стягуватися з продажу валюти: податок чи збір

У Національному банку України (НБУ) наразі не знають, що буде стягуватися з операцій з продажу готівкової валюти: податок чи збір. Про це заявив глава комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков.

"... Закон відкликали на цей момент для доопрацювання, і обговорюють зараз питання, зокрема і це", - сказав Ю.Горшков, відповідаючи на запитання про неузгодженість норм раніше поданого до Верховної Ради законопроекту про введення 15% стягнення з операцій продажу готівкової валюти.

Згідно з чинним законодавством, стягнення збору до Пенсійного фонду регулюється пенсійним законодавством і його адміністрування проводить Фонд. Податки стягуються відповідно до Податкового Кодексу, їх адмініструванням займається Податкова служба України.

А втім, Ю.Горшков зазначив, що в Нацбанку не очікують істотних змін при повторному поданні на розгляд до парламенту цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття чинності, у разі його ухвалення, встановлювався на рівні 60 днів. До того ж в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

У НБУ наголошують, що введення податку на продаж валюти спрямовано, насамперед, на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

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