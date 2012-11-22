Податкова збільшила збори з ПДВ за січень-жовтень на 3,3 млрд грн

Загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за січень-жовтні 2012 року становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше торішнього показника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

До того ж обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн тоді, як сума заявок до відшкодування - 38 млрд грн.

Як сказано в повідомленні, Держподатслужба повністю задовольняє поточні заявки з відшкодування ПДВ і поступово ліквідує невідшкодований залишок попередніх років.

Зокрема, за даними Державної податкової служби, за січень-жовтень 2012 року підприємства гірничо-металургійного комплексу отримали 15,5 млрд грн компенсацій з бюджету. У лідерах з відшкодування ПДВ також опинилися компанії-зернотрейдери (3,6 млрд грн компенсацій) і будівельні організації (3 млрд грн компенсацій).

Згідно з даними Державної податкової служби, обсяг виплачених компенсацій перевищив минулорічний показник на 3,9 млрд грн. Це стало можливим за рахунок збільшення надходжень з ПДВ і поліпшення адміністрування цього податку, зокрема за допомогою введення електронної звітності.

Як повідомляв УНІАН, обсяг перерахованого до бюджету ПДВ за 9 місяців поточного року становив 59,7 млрд грн. До того ж кількість платників ПДВ становила понад 22 тис. осіб, що на 66% більше торішнього показника. Крім того, за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. Крім того, співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року попередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.