Підприємства України за 10 місяців збільшили реалізацію послуг на 10,4%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-жовтні 2012 року становив 243,9 млрд грн, що у зіставних цінах на 10,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, у середньому за звітний період на одну особу було реалізовано послуг на суму 5349 грн. До того ж найменша сума витрат у сфері послуг була зафіксована в Чернівецькій області — 1443,4 грн, найбільша — у Києві, у розмірі 31 725,8 грн.

У жовтні показник реалізації послуг українськими підприємствами становив 26,1 млрд грн, що на 8,8% вище, ніж у жовтні 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припала на послуги різних видів транспорту, пошти і зв'язку. Майже третину від загального обсягу реалізованих послуг становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом, а також послуги підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської і Донецької областей становив більше ніж половину (53%) загального обсягу наданих послуг.

У жовтні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 220 млн. грн (включаючи ПДВ), що в 1,2 разу більше порівняно із жовтнем 2011 року (зокрема населенню — 54,2 млн. грн).

Готелі і ресторани України в жовтні ц.р. реалізували послуг на суму 371,6 млн. грн, що на 4,5% більше, ніж у жовтні 2011 р. (зокрема населенню — 239,7 млн грн).

Підприємства сфери транспорту і зв'язку реалізували послуг на суму 14,323 млрд грн - на 7,7% більше, ніж у жовтні минулого року (зокрема населенню — 3,27 млрд грн).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і ті, що надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 8,075 млрд грн - на 17,3% більше, ніж у жовтні минулого року (зокрема населенню — 916,8 млн грн). У галузі освіти було надано послуг на суму 282,3 млн грн, що на 7,1% більше порівняно із жовтнем 2011 р. (зокрема населенню — 242 млн грн); у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги – на суму 821,3 млн грн, що на 34,6% більше, ніж у жовтні 2011 р. (зокрема населенню — 471,5 млн грн); у сфері комунальних і індивідуальних послуг, а також у сфері культури і спорту – на суму 1,96 млрд грн, що на 56,8% більше порівняно із жовтнем минулого року (зокрема населенню — 842,6 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що у зіставних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців зменшилося до 5 млрд дол.