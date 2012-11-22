Новий комітет НБУ співпрацюватиме з МВС і ДПСУ

Комітет із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій Національного банку України (НБУ) буде залучати до своєї роботи органи Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Комітету із запобігання проведення недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков.

"У цій ситуації ми насамперед будемо акцентувати увагу і МВС, і податкової на те, де, на нашу думку можуть здійснюватись недобросовісні, спекулятивні операції з валютою на чорному ринку", - сказав Ю.Горшков.

За його словами, основна мета створення цього Комітету - захист простих громадян від спекулятивних дій недобросовісних учасників ринку.

"Ми готові припиняти ті дії, які спрямовані на розхитування курсу національної валюти... Ми вважаємо, що настав час для досить рішучих дії щодо припинення спекуляцій готівковою валютою", - резюмував Ю.Горшков.