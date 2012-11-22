Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,1560/8,1660 грн/дол.

У четвер, 22 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями 8,1420/8,1620, до 12:00 ціни підвищилися 8,1450/8,1650. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1560/8,1660 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2614/20, до 12:00 звузився спред 0,2614/19. На час закриття ціни підвищилися 0,2615/20. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.1400 (-0.0410).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2830/1,2865, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4565/10,4840, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4650/10,4950. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4890/10,5060.

У четвер, 22 листопада 2012 р., у США святкують День Подяки, у зв'язку з цим торги були можливі лише розрахунками ТОМ.