Нацбанк залучатиме МВС та ДПС для запобігання "тіньовим" валютним операціям

Комітет із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій Національного банку України залучатиме до своєї роботи органи Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков.

“У даній ситуації ми перш за все акцентуватимемо увагу і МВС, і податкової на тому, де, на нашу думку можуть здійснюватись недобросовісні, спекулятивні операції з валютою на чорному ринку”, - сказав Ю.Горшков.

За його словами, основна мета створення цього Комітету - захист пересічних громадян від спекулятивних дій недобросовісних учасників ринку.

“Ми готові припиняти ті дії, що спрямовані на розхитування курсу національної валюти... Ми вважаємо, що настав час для достатньо рішучих дій з припинення спекуляцій готівковою валютою”, - наголосив Ю.Горшков.