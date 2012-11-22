Експерт вважає запровадження 15% податку з продажу валюти малоймовірним

На думку виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, влада навряд чи піде на запровадження 15% податку з продажу валюти. Про це він повідомив у бесіді з кореспондентом УНІАН у четвер.

«Вважаю це малоймовірним. До того ж я приймаю їхню мотивацію, чому це потрібно запровадити з погляду дедоларизації економіки, вважаю, що це йде врозріз з ідеєю, пов'язаною з детінізацією економіки. Тому я слабо уявляю, як це можна зробити» - сказав О.Устенко, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно влада піде на запровадження 15% податку з продажу валюти.

Крім того, він вважає, що економічний ефект від запровадження такого збору буде різко знижений через величезні витрати, пов'язані з його адмініструванням.

За словами О.Устенко, у впровадженні «валютного податку» не зацікавлений глава уряду.

«Перший, хто має противитися цьому (запровадженню податку з продажу валюти) і, скоріше за все, буде противитися, це прем'єр-міністр. Тому що дуже сумнівна вигода, яку може отримати бюджет від запровадження цього податку, натомість дуже великий ефект соціальної напруги, і він точно не зіграє на руку прем'єру. Щобільше, це суперечить заявам прем'єра, пов'язаним із необхідністю детінізації економіки», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття чинності, у разі його ухвалення, встановлювався на рівні 60 днів. До того ж в експертному співтоваристві відразу ж звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано, насамперед, на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.