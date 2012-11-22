Лідери країн Євросоюзу обговорюють бюджет на 2014-2020 роки

Брюссель. У Брюсселі розпочинається засідання Європейської ради, присвячене лише одному питанню – бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, на сьогодні серед лідерів ЄС немає єдності щодо того, яким має бути новий багаторічний фінансовий документ.

До того ж, про можливість блокувати ухвалення бюджету, який їх не влаштує, заявили вже Австрія, Велика Британія, Данія, Румунія, Швеція, Латвія та Італія.

Частина країн Євросоюзу на чолі із Великою Британією виступають за скорочення наступного європейського багаторічного бюджету в порівнянні з нинішнім.

Перед початком саміту британський прем’єр-міністр Девід Кемерон провів зустріч із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, на якій зазначив, що останні пропозиції щодо майбутнього бюджету вже кращі, однак недосконалі.

Проти скорочення бюджетних видатків і навіть за їхнє збільшення виступає низка країн на чолі із Польщею.

Різниця у підходах дає підстави вважати, що нинішній саміт буде надзвичайно тривалим.

“Я готовий до того, що бюджетні переговори можуть затягнутися до понеділка”, - заявив журналістам канцлер Австрії Вернер Файманн.

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