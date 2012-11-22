Дефіцит держбюджету України в 2012 році може досягнути 5% ВВП - експерт

На думку виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, дефіцит державного бюджету України за підсумками 2012 року може досягнути 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це він повідомив на прес-конференції в четвер.

«На жаль, ми розуміємо, що велика частина прогнозів, які складалися на цей рік щодо дефіциту Держбюджету, не виправдалися, і, скоріше за все, дефіцит може досягнути позначки в 5% ВВП» - сказав він.

При цьому О.Устенко відзначив, що, безумовно, на збільшення дефіциту вплинуло продовження кризових явищ у світовій економіці, а також те, що поточний рік став роком виборів.

«Оскільки це був рік виборів, то традиційно в рік виборів дефіцит Держбюджету розширюється. Потрібно віддати належне уряду, що дефіцит Держбюджету розширився всього лише на 0,5 п.п., а не на 1-2 п.п,. як це традиційно для України та інших країн з ринками», - сказав О.Устенко.

Водночас він відзначив, що, безумовно, дефіцит Держбюджету знижувати необхідно, але робити це потрібно не на шкоду розвиткові економіки.

«Проблема в тому, що в період кризи фіскальний мультиплікатор коливається для України від 0,9 до 1,7. Це означає, що, знижуючи дефіцит державного бюджету на 1% є ризик того, що економіка може знизитися на 0,9-1,7%, а це вже серйозний удар для будь-якої системи, але для невеликої економіки, якою є економіка України, це може стати колосальним ударом. Тому ми очікуємо, що уряд буде вкрай обережно йти в цьому напрямку» - повідомив О.Устенко.

Він зазначив, що дефіцит держбюджету на наступний рік, ймовірно, буде на рівні 3,5%, що не збігається з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, які передбачають дефіцит держбюджету на рівні 2-2,5% ВВП. Але, за словами експерта, досягти такого рекомендованого показника означало б «депрессіровать економічне зростання в країні».

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

На початку листопада Президент України схвалив збільшення дефіциту держбюджету 2012 року на 7,7 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

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Дефіцит рахунку поточних операцій України в 2012 році може досягти близько 6-6,5% ВВП - експерти

Дефіцит рахунку поточних операцій України в 2012 році може досягнути 11-12 млрд дол., тобто близько 6-6,5% ВВП.

Про це йдеться в аналітичному звіті Sberbank Investment Research, який має УНІАН.

Як наголошується в звіті, сукупний дефіцит рахунку поточних операцій за січень-вересень 2012 досяг 9,3 млрд дол., перевищивши приплив іноземного капіталу з початку року. За аналогічний період позитивне сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами досягло 8,5 млрд дол., при цьому у вересні позитивне сальдо було на рівні лише 0,2 млрд дол., незважаючи на приплив 0,6 млрд дол. за рахунок розміщення суверенних єврооблігацій і 0,5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій. На думку аналітиків, основна причина невеликого позитивного сальдо рахунку операцій з фінансовими інструментами - підвищений попит на іноземну валюту з боку населення (так зване "внутрішнє втеча капіталу", обумовлене низьким ступенем довіри до гривні та очікуваннями її ослаблення).

Як наголошується в звіті, збереження нинішніх трендів повинно призвести до подальшого скорочення золотовалютних резервів НБУ і посилення девальваційного тиску.

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