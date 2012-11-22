Азаров: Україна знайде компроміс у переговорах із СОТ щодо умов співробітництва

Україна знайде компроміс у переговорах із Світовою організацією торгівлі про зміну умов приєднання до неї, упевнений прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні, під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.

«Ми зараз проводимо конкретні переговори і намагаємося знайти компромісні рішення. І я думаю, що ми цього досягнемо», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що переговори щодо приєднання України до СОТ тривали 16 років, у різні роки різні уряди погоджували «не кращі» умови приєднання до секторальних угод, у результаті приєднання відбулося «загалом на недостатньо вигідних для нашої держави умовах».

Саме тому, відзначив прем'єр, Україна ініціювала перегляд великої кількості позицій з приєднання до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року.

Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, ухвалені під час підписання угоди про членство в цій організації.

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Сприятливий інвест- і бізнес-клімат зменшить вплив кризи на Україну - Азаров

За умови рецесії на світових фінансових ринках і для мінімізації впливу наслідків кризи на економіку України надзвичайно актуальним є створення в державі сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату, переконаний Микола Азаров. Про це прем'єр-міністр заявив під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України.

Також, зазначив він, необхідно активізувати роботи з імпортозаміщення та розвивати власне виробництво.

«У нас одне питання: чи криза нав'яже нам свій порядок денний, або ми їй протиставимо свою програму дій. Ми з вами повинні як партнери визначити, які галузі розвивати. І зараз для нас найголовніше завдання - створити сприятливий інвестиційний та бізнес-клімат», - сказав М.Азаров.

За його словами, перед Україною постало досить складне завдання: як в умовах скорочення попиту на українську продукцію на зовнішніх ринках і дефіциту в світі кредитних ресурсів зберегти темпи економічного зростання.

Прем'єр зазначив, що уряд багато зробив для мінімізації впливу наслідків світової фінансово-економічної кризи на економіку України та для залучення інвестицій, спрощення умов ведення бізнесу, і ці зусилля влади відобразились в рейтингах, які публікують світові фінансові організації.

«За цей рік Україна просунулася в багатьох рейтингах на значну кількість позицій. Це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. І справа навіть не в рейтингах, а в тому, що бізнес реально відчуває, що в Україні ставлення до нього змінюється, зокрема, з боку фіскальних, правоохоронних органів. І таким чином ситуація поліпшується», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в уряду і представників вітчизняного бізнесу спільне завдання - «забезпечити процвітання України».

«Той факт, що ми з вами партнери, не потребує доведення. І очевидно, що в непрості для економіки часи це партнерство має зміцнюватися. У зв'язку з цим хочу із задоволенням відзначити активну позицію роботодавців у складний період, коли посилюється негативний вплив на економіку України кризових явищ, які відбуваються в Європі», - наголосив прем'єр-міністр.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України (ФРУ) створена 27 вересня 2002 р., представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.

У листопаді 2011 року главою ФРУ обраний бізнесмен Дмитро Фірташ.