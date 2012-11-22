Закордонні банки за рік вивели з Польщі 7,6 млрд дол.

Варшава. Працюючі в Польщі закордонні банки за останні дванадцять місяців скоротили свої депозити в своїх дочірніх польських компаніях на 7,6 млрд дол., або на третину - до мінімального з квітня 2010 року рівня 17,5 млрд дол. (1USD = 3,2 PLN).

Про це пише в четвер, 22 листопада, видання Puls Biznesu з посиланням на дані фінансового регулятора Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Газета зазначила, що закордонні банки можуть підвищувати ліквідність своїх дочірніх компаній через розміщення депозитів і кредитування.

"Краще тримаються кредити. Наприкінці вересня польські банки були винні за ними близько 33,3 млрд дол., або на 1,25 млрд менше, ніж роком раніше", - пише видання, додавши, що в червні поточного року розмір цього боргу досяг рекордного з 2009 року рівня 35,3 млрд дол.

"KNF стежить за закордонними банками, щоб вони відновлювали кредитні лінії в Польщі. Регулятор однак має значно менший вплив на їхню депозитну політику і рядки розміщення депозитів у дочірніх компаніях", - зазначив виданню один з банкірів.