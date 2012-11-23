Європейська Рада проігнорувала думку Європарламенту

Брюссель. Лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради схвалили рішення призначити Іва Мерша членом правління Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні близько опівночі.

Рішення про призначення І.Мерша членом правління схвалено попри відмову Європарламенту підтримати це призначення – два тижні тому парламент наголосив, що така відмова пов’язана з відсутністю жінок у Дирекції банку. І.Мерш призначений терміном на 8 років. Він вступить на посаду 15 грудня цього року і замінить на ній Хосе Мануела Ганасалес-Парамо.

І.Мерш, 63 роки, з 1998 року – керуючий Центрального банку Люксембургу.

Після схвалення цього рішення лідери ЄС вирішили зробити перерву у засіданні до ранку.

Головна мета нинішнього засідання Європейської Ради – схвалення нового бюджету ЄС на 2014-2020 роки. Перед початком засідання Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой та Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу провели окремі зустрічі з усіма лідерами країн-членів. У підсумку засідання розпочалося майже на 3 години пізніше запланованого, а вже за півтори години було завершено.

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