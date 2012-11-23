Долар на міжбанку знову зростає

У п'ятницю, 23 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,1550/8,1750 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2619/24, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,5170/10,5470. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжили своє зростання - 1,2898/1,2900 (четвер - 1,2844/46).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.