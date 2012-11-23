Німеччина висунула план “Б” для бюджету ЄС без участі Великобританії

Брюссель. Німеччина висунула план “Б” для схвалення бюджету ЄС на 2014-2020 роки у разі, якщо Великобританія продовжить блокувати процес.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EurActiv.

Видання, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, зазначає, що цей план розробили в Берліні два тижні тому.

Згідно з планом, у разі, якщо сьогодні на засіданні Європейської Ради лідерам ЄС не вдасться дійти компромісу, вони визнають це, і у своїй підсумковій заяві наголосять, що переговори про бюджет будуть відновлені на наступному саміті у січні 2013 року.

До того ж план передбачає, що в цьому разі буде досягнуто політичного рішення про схвалення бюджету без Великобританії, про що лідери і оголосять після січневого саміту.

Видання також зазначає, що німецькі юристи не бачать в цьому плані можливості оскарження такого рішення Лондоном в Європейському суді в Люксембурзі.

На сьогодні план Німеччини підтримали Франція, Швеція та Нідерланди.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі проходить засідання Європейської ради, присвячене тільки одному питанню - бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

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