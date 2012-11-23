Середньозважений курс на міжбанку в п'ятницю становив 8,1224 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 22 листопада, знизився до 8,1224 грн/дол. у порівнянні з 8,1398 грн/дол. за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 540,7 млн дол. (в еквіваленті), що на 1,032 млрд дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 279,1 млрд дол.

Як повідомлялося, у четвер, 22 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями 8,1420/8,1620, до 12:00 ціни підвищилися 8,1450/8,1650. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1560/8,1660 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2614/20, до 12:00 звузився спред 0,2614/19. До закриття ціни підвищилися 0,2615/20. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.1400 (-0.0410).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2830/1,2865, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4565/10,4840, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4650/10,4950. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4890/10,5060.

У четвер, 22 листопада 2012, у США святкують День Подяки, у зв'язку з цим торги були можливі тільки розрахунками ТОМ.