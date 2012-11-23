Експерт: фіскальна політика могла б стати одним із факторів стабілізації економіки ЄС

Фіскальна політика Європейського Союзу могла б виступити як один із факторів стабілізації економіки регіону, однак європолітики зайняті банальним лобіюванням.

Так прокоментував останні новини з ЄС аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «в Європі тривають політичні баталії щодо довгострокового бюджету ЄС на 2014-2020 роки. Для інвесторів все ж таки важливе не ступінь прогресу в переговорах, а те, які економічні прогнози використовувалися для прогнозу параметрів євробюджету».

Аналітик також відзначив, що за останні два дні опублікували попередні значення індексів ділової активності PMI у секторі нерухомості. Найслабшою ситуація виглядає в Європі, що логічно. Проте в Китаї і США PMI Manufacturing перебувають вище позначки 50, що сигналізує про зростання активності в секторі або про позитивні очікування інсайдерів. Для прикладу, у Китаї індекс HSBC перевищив цю позначку вперше за 13 місяців.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі проходить засідання Європейської ради, присвячене тільки одному питанню - бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

За інформацією інтернет-видання EurActiv, у п'ятницю Німеччина висунула план "Б" для ухвалення бюджету ЄС на 2014-2020 роки у разі, якщо Великобританія продовжить блокувати процес. Видання, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, відзначає, що цей план розробили у Берліні два тижні тому.

Згідно з планом, у разі, якщо сьогодні на засіданні Європейської Ради лідерам ЄС не вдасться дійти компромісу, вони визнають це, і в своїй підсумковій заяві наголосять, що переговори про бюджет будуть відновлені на наступному саміті в січні 2013 року.

План передбачає, що в цьому разі буде досягнуто політичне рішення про ухвалення бюджету без Великобританії, про що лідери і оголосять після січневого саміту.

Видання також зазначає, що німецькі юристи не бачать в цьому плані можливості оскарження такого рішення Лондоном в Європейському суді в Люксембурзі.

На сьогодні план Німеччини підтримали Франція, Швеція та Нідерланди.