Податкова з початку року відшкодувала 20 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку поточного року відшкодувала платникам податків близько 20 млрд грн платежів з ПДВ в автоматичному режимі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, бюджетну компенсацію відшкодування ПДВ своєчасно отримали 480 компаній і фірм, що представляють провідні галузі вітчизняної економіки - будівництво, гірничо-металургійний комплекс, машинобудування, суднобудування, енергетику, легку та хімічну промисловість, сільське господарство, торгівлю. До того ж, за даними ДПСУ, їхня кількість могла б бути вп'ятеро більше, якби платники податків виконували необхідні для автоматичного відшкодування ПДВ умови. Серед них - нарахування середньої заробітної плати, мінімум у 2,5 рази перевищує рівень мінімальної зарплати, а також усунення розбіжностей між власним податковим кредитом і податковими зобов'язаннями своїх контрагентів.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за січень-жовтні 2012 року становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше минулорічного показника. До того обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн при сумі заявок для відшкодування 38 млрд грн.