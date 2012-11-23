Долар на міжбанку до 12:00 подешевшав після ранкового зростання

У п'ятницю, 23 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1550/8,1750, на 12:00 ціни знизилися до 8,1510/8,1570 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/24, на 12:00 ціни знизилися до 0,2616/20. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 31,1375 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2898/1,2900, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5170/10,5470, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5095/10,5215.