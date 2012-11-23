Уряд навряд чи піде на секвестр держбюджету - експерт

Уряд України навряд чи піде на проведення секвестру державного бюджету, повідомила в коментарі агентству УНІАН експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

Вона зазначила, що оприлюднені Міністерством фінансів України дані щодо ситуації з виконанням держбюджету наразі не дають підстав розраховувати на дотримання планових показників.

«Під час перегляду бюджетних показників наприкінці березня - початку квітня уряд вирішив базувати оцінки на занадто оптимістичних показниках. Зрештою були затверджені дуже завищені показники доходів державного бюджету. Уповільнення економіки зробило фактично неможливим виконання доходів цього року. Зокрема, мова йде про ймовірне невиконання доходів за більшістю джерел і, насамперед, з податку на додану вартість (ПДВ)», - зазначила О.Бетлій.

До того ж, на її думку, секвестр держбюджету уряд проводити, найімовірніше, не буде.

«Уряд навряд чи піде на секвестр бюджету. Найбільше доходи і витрати бюджету не будуть виконані за річним планом. До того ж дефіцит бюджету буде вище передбаченого в Законі (у Законі про держбюджет на поточний рік - УНІАН) показника», - повідомила експерт.

Також О.Бетлій нагадала, що уряду вдалося залучити додаткове фінансування завдяки додатковому випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився втричі - до 24,381 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

На початку листопада Президент України схвалив збільшення дефіциту держбюджету 2012 року на 7,7 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Секвестр - пропорційне скорочення видатків бюджету за винятком захищених статей, яке проводиться в разі перевищення граничного розміру дефіциту бюджету протягом часу, що залишився до кінця поточного року.