Київська податкова оштрафувала американську фармкомпанію за зловживання пільгами

Державна податкова служба у Києві на підставі проведеної перевірки наклала штраф у розмірі 31 млн грн на представництво американської фармацевтичної компанії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Назва компанії у повідомленні не вказується, водночас, згідно з поданою інформацією, компанія займається в Україні дослідженням кон'юнктури ринків і вивченням громадської думки.

Як сказано в повідомленні, співробітники податкової звернули увагу на факт ввезення представництвом американської компанії лікарських засобів на безкоштовній основі на загальну суму 21 млн грн. Згодом через уповноважених представників проводилися клінічні дослідження цих лікарських засобів з метою подальшого їх використання в Україні. Водночас, як стверджують столичні податківці, не було жодного документального підтвердження наявності заявленого обсягу лікарських засобів і документальних свідчень їх подальшого використання.

Крім того, у ході розслідування з'ясувалося, що представництво фармкомпанії вело рекламні кампанії не тільки ліків, вироблених головною компанією в США, але і ліків інших фармпідприємств, а також безпідставно використало норми Угоди між урядом України і урядом США про уникнення подвійного оподаткування, що давало представництву можливість не платити податок на прибуток.

Представництво компанії з результатами розслідування не погодилося і спробувало оскаржити рішення столичної податкової про донарахування 31 млн грн платежів до бюджету. Однак суд визнав дії податківців законними.

Як повідомляв УНІАН, столичні платники податків у січні-вересні 2012 року перерахували до зведеного бюджету 23,564 млрд грн податків і зборів, що на 29%, або на 4,885 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.