Азаров прогнозує зростання ВВП у 2013 році на рівні близько 3%

Прем’єр-міністр України Микола Азаров прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2013 році на рівні близько 3%.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це прем’єр заявив у коментарі журналістам.

«Ми розраховуємо, що ми матимемо зростання валового внутрішнього продукту приблизно 3%. При оптимістичній ситуації – буде більшим. Якщо ж кон’юнктура на світових ринках не зміниться, то зростання ВВП буде трохи меншим, можливо 2,4-2,5%», - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що уряд розраховує на помірну інфляцію у 2013 році. За його словами, уряд не допустить дефляції, як це було у минулому році.

«У наступному році ми активно кредитуватимемо реалізацію масштабних проектів, кредитуватимемо економіку», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що через це інфляція може трохи зрости.

«Людям цього боятись не варто, оскільки можуть незначно зрости ціни на промислові товари. По продовольчій групі я не думаю, що будуть якісь значні інфляційні сплески, можливо буде 1-2%», - наголосив прем’єр.

М.Азаров підкреслив, що зараз уряд погоджує макроекономічні показники 2013 року з МВФ. «У нас є своє бачення, як буде розвиватися економіка України у наступному році; у Міжнародного валютного фонду є своє бачення. І якраз зараз відбувається процес зближення позицій», - підсумував М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи з затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 до кінця листопада.

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