У Польщі іноземці за час Євро-2012 витратили 350 млн дол.

Варшава. Іноземні уболівальники за три тижні проведення у Польщі матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу у червні цього року витратили близько 350 мільйонів доларів, що на 35% більше, ніж очікували експерти напередодні турніру, але значно менше близько 850 мільйонів доларів, які прогнозував польський директор турніру Адам Олькович.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними державної компанії PL2012, яка координувала підготовку поляків до футбольного чемпіонату, 15 матчів Євро-2012 у Польщі приїхало подивитися 677 тисяч іноземців, що майже на 10% більше, ніж повідомляла компанія одразу після завершення чемпіонату.

Дані остаточного рапорту, котрий підготували експерти на замовлення польського міністерства спорту та туризму, свідчать, що до Польщі приїхало менше прогнозованих у "базовому сценарії" 820 тисяч уболівальників та 1 млн іноземців, про можливий приїзд яких говорили польські організатори заходу.

Незважаючи на це, за даними експертів, іноземні уболівальники під час свого перебування у чотирьох польських містах-організаторах турніру витратили більше грошей, ніж прогнозували аналітики у першому рапорті впливу Євро-2012 на Польщу IMPACT з 2010 року.

PL2012 на підставі останнього рапорту, підготовленого польським Інститутом Туризму (Instytut turystyki), покращила прогноз збільшення кількості іноземних туристів до Польщі завдяки Євро-2012 до 766 тисяч щорічно з раніше очікуваних 489 тисяч осіб.

"Більшими можуть бути теж додаткові доходи від закордонних туристів в 2013-2020 роках: замість очікуваних 1,3 млрд доларів. це може бути 2,2 млрд доларів, що на 67% більше", - відзначили у держкомпанії.

Водночас експерти зменшили оцінку позитивного впливу чемпіонату на польський ВВП за цей же період до 6,7 з 8,8 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний чемпіонат Європи з футболу, котрий вважається третьою найпопулярнішою спортивною подією у світі, вперше в історії відбувся в Україні та Польщі, представники влад яких називала цю подію надзвичайно вигідною для економічного розвитку держав та популяризації у світі.

Водночас критики заявляли, що організація таких заходів є більше іміджевим кроком, котрий на практиці приносить економічні збитки, а найбільше прибутків отримує головний організатор турніру - Союз європейських футбольних федерацій (UEFA).

Довідка УНІАН. За даними Instytutu turystyki, 38-мільйонну Польщу минулого року відвідало майже 13,4 млн іноземних туристів, що на близько 900 тисяч більше, ніж в попередньому році.

У 2010 році (за 2011 рік ще немає) іноземці, які приїхали до Польщі витратили майже 10,4 мільярда доларів.