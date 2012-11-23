Білорусь через борги заманює в євробонди інвесторів з Азії

Білорусь, яка шукає кошти для виплати 3 млрд доларів зовнішнього боргу в наступному році, спробує розпалити інтерес до своїх держпаперів у інвесторів в Азії, повідомляє Reuters з посиланням на білоруський Мінфін.

Організаторами роуд-шоу в Сінгапурі та Гонконгу виступають держбанки Росії - ВТБ і Сбербанк, один з російських кредиторів, що підставили Мінську плече - мільярди доларів у борг - в розпал фінансової кризи, яка вдарила по Білорусі після президентських виборів.

"У рамках підготовки випуску єврооблігацій з 27 по 30 листопада білоруська делегація... відвідає Сінгапур і Гонконг для проведення зустрічей з міжнародними інвесторами", - говориться в повідомленні Мінфіну.

"Це non-deal, випуск єврооблігацій поки не планується", - сказало джерело Reuters.

Білорусь говорила про плани розміщення євробондів на 500-600 млн доларів на початку наступного року.

У серпні 2010-го і початку 2011-го Білорусь успішно розмістила євробонди на 1,8 млрд доларів, але відклала подальші емісії на невизначений термін через фінансову кризу, яка обвалила білоруський рубль на 65% і викликала інфляцію понад 100%.

Загальний зовнішній борг цієї країни, чия економіка заснована на державному регулюванні і спирається на дешеві енергоносії та кредити політичного союзника, Росії, становить 12 млрд доларів. У жовтні МВФ знову відмовив Мінську в поновленні кредитів, поставивши умовою старт ліберальних реформ в економіці.

Міжнародне рейтингове агентство S&P присвоїло Білорусі суверенний рейтинг "B-" зі стабільним прогнозом.

На цьому тижні десятирічні євробонди на 1,25 млрд доларів з дохідністю 7,8% річних розмістила Україна, яка також заборгувала кредиторам і просить МВФ відновити призупинені через гальмування реформ позики.