Прем'єр хоче створити в Україні Банк реконструкції та розвитку

В Україні буде створено Банк реконструкції та розвитку для кредитної підтримки експортерів і реалізації великих інфраструктурних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Я поставив завдання повернутися до тієї ідеї, яка багато років в Україні обговорюється, але ніяк не вистачає рішучості її реалізувати. Це, перш за все, кредитна підтримка наших експортерів. Для цього ми плануємо створити Банк реконструкції та розвитку. Завдання цього банку, перш за все, - забезпечити кредитування великих інфраструктурних проектів », - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що реалізація великих інфраструктурних проектів і кредитна підтримка експортоутворюючих галузей дозволить забезпечити прискорення розвитку економіки в умовах рецесії на зовнішніх ринках.