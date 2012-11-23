Лідери країн ЄС не впевнені у можливості досягти бюджетного компромісу
Брюссель. Низка лідерів країн-членів ЄС не впевнені у можливості досягнути бюджетного компромісу сьогодні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони казали сьогодні журналістам перед початком другого дня засідання Європейської Ради, присвяченого бюджету ЄС на 2014-2020 роки.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, вважає, що для остаточного вирішення питання доведеться проводити ще один саміт.
“Я думаю, нам знадобиться ще один саміт. Я завжди казала, що не так вже й погано, якщо ми зможемо сьогодні просунутися так далеко, на скільки зможемо”, - сказала вона.
Її підтримав і прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер.
“Позиції занадто далекі від згоди, але це – нормально”, - сказав він.
Прем’єр-міністр Фінляндії Іркі Катайнен також зазначив, що позиції сторін щодо майбутнього багаторічного бюджету ЄС дуже далекі.
“Саме тому важко передбачити, який результат саміту ми матимемо сьогодні”, - сказав він.
Схожу думку висловив і прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо.
“Ми працюватимемо, вестимо переговори, слухатимемо. Але найголовніша проблема, базова проблема – відсутність достатньої кількості грошей”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, остання пропозиція, представлена Президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпоєм, передбачає встановити видатки бюджету на 2014-2020 роки в сумі 972 млрд. євро. При цьому, Великобританія вимагає подальшого зниження видатків бюджету ЄС до 890 млрд. євро.