Лідери країн ЄС не впевнені у можливості досягти бюджетного компромісу

Брюссель. Низка лідерів країн-членів ЄС не впевнені у можливості досягнути бюджетного компромісу сьогодні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони казали сьогодні журналістам перед початком другого дня засідання Європейської Ради, присвяченого бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, вважає, що для остаточного вирішення питання доведеться проводити ще один саміт.

“Я думаю, нам знадобиться ще один саміт. Я завжди казала, що не так вже й погано, якщо ми зможемо сьогодні просунутися так далеко, на скільки зможемо”, - сказала вона.

Її підтримав і прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер.

“Позиції занадто далекі від згоди, але це – нормально”, - сказав він.

Прем’єр-міністр Фінляндії Іркі Катайнен також зазначив, що позиції сторін щодо майбутнього багаторічного бюджету ЄС дуже далекі.

“Саме тому важко передбачити, який результат саміту ми матимемо сьогодні”, - сказав він.

Схожу думку висловив і прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо.

“Ми працюватимемо, вестимо переговори, слухатимемо. Але найголовніша проблема, базова проблема – відсутність достатньої кількості грошей”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, остання пропозиція, представлена Президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпоєм, передбачає встановити видатки бюджету на 2014-2020 роки в сумі 972 млрд. євро. При цьому, Великобританія вимагає подальшого зниження видатків бюджету ЄС до 890 млрд. євро.