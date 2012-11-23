На міжбанку п'ятниці торги закрилися котируваннями 8,15/8,16 грн/дол.

У п'ятницю, 23 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1550/8,1750, на 12:00 ціни знизилися до 8,1510/8,1570. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися – 8,1575/8,1625 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/0,2624, на 12:00 ціни знизилися до 0,2616/0,2620. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2617/0,2621. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31.1425 (-0.0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2870/1,2915. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5170/10,5470, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5095/10,5215. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися – 10,5230/10,5335.