Київ розмістив облігації на 1,9 млрд грн

Київська міська державна адміністрація провела первинне розміщення облігацій внутрішньої позики на суму 1 млрд 928 млн грн, єдиним покупцем виступив державний «Укрексімбанк».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника голови адміністрації Руслана Крамаренка Олеся Остафієва.

За її словами, боргові папери були випущені трьома серіями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн і 53 млн грн. з дохідністю 15.2% і 15,25%.

«Викупив всі облігації« Укрексімбанк ». Строк обігу боргових паперів - три роки », - сказала О.Остафієва.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 2012 року Київрада дозволила здійснити внутрішні запозичення на 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій для погашення платежів за євро-бондами, випущеними у 2007 році.