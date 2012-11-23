Бюджетний саміт ЄС завершено без результатів

Брюссель. Засідання Європейської Ради, присвячене схваленню бюджету ЄС на 2014-2020 роки, завершено.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

“Саміт завершено”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що сторонам не вдалося схвалити ніякого рішення крім того, що за два тижні лідери ЄС планують знову зібратися для обговорення бюджету.

На сьогодні проект бюджету на 2014-2020 роки передбачає загальні видатки у 973 млрд. євро. При цьому, Великобританія вимагає подальшого скорочення видатків бюджету ЄС до 890 млрд. євро, у той час, як низка “нових” членів ЄС намагаються добитися максимально високих показників європейського бюджету.

Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой на прес-конференції за підсумками дводенного засідання заявив, що схвалити наступний багаторічний бюджет ЄС на 2014-2020 роки планують на початку наступного, 2013 року.

“Двосторонні переговори вчора та конструктивні дискусії в рамках Європейської Ради демонструють достатній рівень потенційного зближення, щоб зробити рішення можливим на початку 2013 року”, - сказав він.

Х.Ван Ромпой зазначив, що він отримав мандат від Європейської Ради продовжити переговори та консультації з країнами-членами разом з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу.

Президент Єврокомісії, у свою чергу, зазначив, що переговори, які тривали протягом двох днів, дали можливість краще зрозуміти позиції окремих країн-членів ЄС.

“Реальність полягає в тому, що ми ще не перебуваємо в точці досягнення консенсусу, і нам потрібен ще один раунд переговорів”, - сказав Ж.М.Баррозу.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні країни-члени ЄС обговорюють пропозицію встановити видатки бюджету на 2014-2020 рік на рівні 972 млрд. євро.

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