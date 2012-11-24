МВФ пом'якшив умови скорочення боргу для Греції

Міжнародний валютний фонд пом'якшив орієнтир скорочення боргу для Греції, і їй залишилося закрити розрив у 10 мільярдів євро (13 млрд дол.), щоб отримати життєво важливу фінансову допомогу від міжнародних кредиторів, заявив у п'ятницю міністр фінансів Греції, повідомляє Reuters.

При цьому інші джерела, залучені в переговори, попереджають, що розрив набагато більший, ніж вважає Греція, і що сторони поки не надто близькі до вирішення найнепіддатливішої ​​проблеми єврозони.

Міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас дав зрозуміти, що компроміс близький, сказавши, що МВФ погодився визнати борг країни прийнятним, якщо він упаде до 124 відсотків ВВП у 2020 році, здавши первинні позиції: раніше він вимагав 120 відсотків. Єврогрупа вже домовилася про заходи скорочення грецького боргу до 130 відсотків ВВП в 2020 році, сказав він.

"Залишається закрити розрив у 5-6 відсоткових пунктів ВВП - близько 10 мільярдів євро", - сказав Я.Стурнарас репортерам у Брюсселі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджетний саміт ЄС завершено без результатів