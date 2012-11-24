МВФ пом'якшив умови скорочення боргу для Греції
Міжнародний валютний фонд пом'якшив орієнтир скорочення боргу для Греції, і їй залишилося закрити розрив у 10 мільярдів євро (13 млрд дол.), щоб отримати життєво важливу фінансову допомогу від міжнародних кредиторів, заявив у п'ятницю міністр фінансів Греції, повідомляє Reuters.
При цьому інші джерела, залучені в переговори, попереджають, що розрив набагато більший, ніж вважає Греція, і що сторони поки не надто близькі до вирішення найнепіддатливішої проблеми єврозони.
Міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас дав зрозуміти, що компроміс близький, сказавши, що МВФ погодився визнати борг країни прийнятним, якщо він упаде до 124 відсотків ВВП у 2020 році, здавши первинні позиції: раніше він вимагав 120 відсотків. Єврогрупа вже домовилася про заходи скорочення грецького боргу до 130 відсотків ВВП в 2020 році, сказав він.
"Залишається закрити розрив у 5-6 відсоткових пунктів ВВП - близько 10 мільярдів євро", - сказав Я.Стурнарас репортерам у Брюсселі.
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